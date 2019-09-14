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Кабриолет BMW стал подарком Андрееску за победу на US Open 2019

Кабриолет BMW стал подарком Андрееску за победу на US Open 2019
22:36 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Андрееску подарили кабриолет BMW M8 стоимостью $133 тыс. за победу на US Open.

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску получила подарок от спонсоров после победы на Открытом чемпионате США, в финальном матче которого она переиграла бывшую первую ракетку мира 22-кратную победительницу турниров «Большого шлема» американку Серену Уильямс со счётом 6:3, 7:5.

По информации Romania Journal, компания BMW Canada презентовала спортсменке кабриолет BMW M8. Автомобиль может набирать скорость до 250 км/ч, а до 100 км/ч способен разогнаться за 3,3 секунды. Стоимость BMW M8 составляет $ 133 тыс.

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19-летняя Андрееску стала первой представительницей Канады, кому удалось выиграть турнир «Большого шлема» в женском одиночном разряде. За победу спортсменка получила от организаторов чек на $ 3,85 млн. Это самый крупный приз в истории женского тенниса.

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WTA, Теннис, US Open, Бьянка Андрееску, US Open 2019.
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