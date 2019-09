Серена Уильямс помогла жертвам урагана Дориан

Американская теннисистка Серена Уильямс приехала на Багамские острова, чтобы помочь пострадавшим от урагана «Дориан». Серена сделала пожертвование в пользу церкви, где временно живут люди, которые стали жертвами стихии.

Ураган «Дориан» разрушил более 13 тыс. зданий на Багамских островах. В результате пропавшими без вести числятся 2,5 тыс. человек. Кроме того, есть информация о 50 погибших. Из зоны бедствия эвакуированы тысячи людей. Возможный ущерб от стихии оценивается на сумму от $ 3,5 до 6,5 млрд долларов.

NASSAU| Tennis superstar Serena Williams appeared in the Bahamas to make her contribution to Hurricane Dorian victims.



Williams showed up to make a contribution at the New Providence Community Church where many of the Hurricane Dorian victims are being housed. pic.twitter.com/w2biBIhhEs

— Bahamas Press (@Bahamaspress) 13 сентября 2019 г.