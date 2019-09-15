Молодая украинская теннисистка прошла в основную сетку турнира в Гуанчжоу

Новости спорта:Катарина Завацкая, обыграв Ван Сиюй, прошла в основную сетку престижного турнира в Гуанчжоу.

Финальный матч квалификации продолжался почти три часа. На счету Завацкой один эйс и одиннадцать двойных ошибок, а также семь брейков и четыре проигранные подачи.

Катарина Завацкая (Украина, 6) - Ван Сиюй (Китай, 7) 6:7(3), 6:1, 6:4

Катарина в третий раз в этом году сыграет в основной сетке турнира WTA.

В мае она также прошла квалификацию в Лугано и уступила в первом круге будущей финалистке Иге Свёнтек из Польши, а в начале этой недели выступила в Наньчане.

Следующая соперница 19-летней украинки определится позднее.