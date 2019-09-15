Скачать
Воскресенье, 15.09.2019
Фьюри - Валлин: полный бой (Видео)
Фьюри - Валлин. Видео боя
Фанаты освистывали Неймара, а он сотворил футбольное чудо (Видео)
Фанаты освистывали Неймара, а он сотворил футбольное чудо (Видео)
Двойной сейв Градецки и 4 командных гола: Боруссия Д покуражилась над Байером (Видео)
Двойной сейв Градецки и 4 командных гола: Боруссия Д покуражилась над Байером (Видео)
Гэтжи - Серроне. Видео боя
Гэтжи - Серроне. Видео боя

Надаль назвал лучшего теннисиста нового поколения

Надаль назвал лучшего теннисиста нового поколения
13:34 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Рафаэль Надаль назвал своего соперника по финалу US Open Дмитрия Медведева лучшим теннисистом нового поколения.

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль высоко оценил перспективы российского теннисиста Даниила Медведева, который уступил испанцу в пятисетовом финальном матче Открытого чемпионата США со счётом 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6.

"Является ли Медведев лучшим игроком нового поколения? На данный момент да. Не знаю, что произойдёт в будущем. Медведев находится на четвёртом месте мирового рейтинга, его летняя кампания едва ли могла сложиться ещё лучше.

Но есть много молодых парней. Тот, у кого будет возможность развиваться и совершенствоваться больше всего, получит шанс бороться за самые высокие места в следующие шесть-девять лет", — приводит слова Надаля Tennis World USA.

Украинка успешно прошла квалификацию на турнир в Гуанчжоу

Напомним, Медведев дошёл до финала на четырёх североамериканских турнирах подряд, из которых выиграл один – Мастерс в Цинциннати (США). 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Дмитрий Медведев, Рафаэль Надаль, Теннис, Новости тенниса.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Фьюри с ужасным рассечением победил Валлина (Видео)
02 Жуткая травма Тайсона в матче против Зари (Видео)
03 Фьюри - Валлин: полный бой (Видео)
04 Драма и дебют Коноплянки: Шахтер и Заря устроили голевую перестрелку (Видео)
05 Страшное рассечение Тайсона Фьюри и подлый удар Валлина (Фото, Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь