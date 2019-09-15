Надаль назвал лучшего теннисиста нового поколения

Новости спорта:Рафаэль Надаль назвал своего соперника по финалу US Open Дмитрия Медведева лучшим теннисистом нового поколения.

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль высоко оценил перспективы российского теннисиста Даниила Медведева, который уступил испанцу в пятисетовом финальном матче Открытого чемпионата США со счётом 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6.

"Является ли Медведев лучшим игроком нового поколения? На данный момент да. Не знаю, что произойдёт в будущем. Медведев находится на четвёртом месте мирового рейтинга, его летняя кампания едва ли могла сложиться ещё лучше.

Но есть много молодых парней. Тот, у кого будет возможность развиваться и совершенствоваться больше всего, получит шанс бороться за самые высокие места в следующие шесть-девять лет", — приводит слова Надаля Tennis World USA.

Напомним, Медведев дошёл до финала на четырёх североамериканских турнирах подряд, из которых выиграл один – Мастерс в Цинциннати (США).