Цуренко: Восстановление идет хорошо, но медленно

Новости спорта:Украинская теннисистка Леся Цуренко поведала как проходит её реабилитация.

Третья ракетка Украины Леся Цуренко рассказала о восстановлении после травмы и сроках возврата на корт.

"Надеюсь, скоро вернусь на корт, очень скучаю по нему. Восстановление идет хорошо, но медленно. К сожалению, четких прогнозов быть не может.

По поводу следующего турнира сказать не могу. Запланированы Пекин, Линц и Люксембург. Очень хочу сыграть хотя бы на одном из них, а лучше бы на всех.

Сейчас есть только один план – вылечить локоть. А в следующем сезоне цель вернуть позиции в рейтинге.

Сейчас я в Испании на реабилитации", – написала Цуренко в сторис своей странички в инстаграмме.