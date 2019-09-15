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Цуренко: Восстановление идет хорошо, но медленно

Цуренко: Восстановление идет хорошо, но медленно
15:44 Сегодня Телеграф Трибуна Фото: Твиттер

Новости спорта:Украинская теннисистка Леся Цуренко поведала как проходит её реабилитация.

Третья ракетка Украины Леся Цуренко рассказала о восстановлении после травмы и сроках возврата на корт.

"Надеюсь, скоро вернусь на корт, очень скучаю по нему. Восстановление идет хорошо, но медленно. К сожалению, четких прогнозов быть не может.

По поводу следующего турнира сказать не могу. Запланированы Пекин, Линц и Люксембург. Очень хочу сыграть хотя бы на одном из них, а лучше бы на всех.

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Сейчас есть только один план – вылечить локоть. А в следующем сезоне цель вернуть позиции в рейтинге.

Сейчас я в Испании на реабилитации", – написала Цуренко в сторис своей странички в инстаграмме.

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Леся Цуренко, Теннис, Новости тенниса, Бьянка Андреску.
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