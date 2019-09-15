Игрок сборной Украины объяснил, почему не удалось обыграть Венгрию

Новости спорта:Денис Молчанов заявил, что теннисисты сборной Венгрии вынудили наделать их много ошибок.

Участник сборной Украины по теннису Денис Молчанов на прес-конференции рассказал, почему не удалось обыграть представителей Венгрии в парном матче.

Денис сказал, что тактика на матч была выбрана правильная, однако давление соперников вынуждало его и Сергея Стаховского делать кучу ненужных ошибок.

Теннисист также отметил и болельщиков.

"Тяжело играть в гостях. У них серьезная поддержка, они болеют очень рьяно", - сказал Денис.

Судьба встречи решится сегодня, украинцам Сергею Стаховскому и Илье Марченко нужно побеждать в своих встречах, чтобы итоговым победителем матча вышла сборная Украины.