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Плишкова выиграла престижный теннисный турнир в Чжэнчжоу

Плишкова выиграла престижный теннисный турнир в Чжэнчжоу
20:14 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Представительница Чехии Каролина Плишкова стала победительницей теннисного турнира в Китае.

Чешская теннисистка Каролина Плишкова, посеянная на турнире в Чжэнчжоу (Китай) под первым номером, одержала победу в финале соревнований.

Она в двух сетах взяла верх над представительницей Хорватии Петрой Мартич (7) со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 17 минут.

27-летняя уроженка Лоуни выполнила 7 эйсов, трижды ошиблась на подаче и реализовала 4 брейк-пойнта из 8. В активе Мартич 2 подачи навылет, 4 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт.

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Напомним, в рейтинге WTA Плишкова располагается на второй позиции, Мартич занимает 23-е место.

Плишкова получит за победу $ 267 900 призовых, финалистке достанется $ 143 060. Чешская теннисистка выиграла 15-й титул в одиночном разряде.

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Теннис, Новости тенниса, Каролина Плишкова.
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