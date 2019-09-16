В честь победительницы US Open в Канаде назовут улицу

Новости спорта:В Канаде назовут улицу в честь чемпионки US Open-2019 Бьянки Андреску

Около 10 тысяч болельщиков пришли поздравить теннисистку Бьянку Андрееску с ее триумфом на US Open-2019.

Специальный праздник для победительницы US Open-2019 организовали в канадском городе Миссиссога, сообщает БТУ.

Во время торжественной церемонии Бьянке Андреєску вручили ключ от города, а также показали табличку с названием улицы в ее честь. Позже станет известно, где именно будет размещаться "Andreescu Way".

На данный момент Бьянка Андрееску приняла решение продлить паузу после своего триумфа в Нью-Йорке и не сыграет на турнире WTA серии Premier в Осаке (Япония) с призовым фондом 757 тыс. 900 долларов, на котором планирует выступить украинская теннисистка Даяна Ястремская.