Ястремская позорно проиграла представительнице России на Japan Open

Украинская теннисистка Даяна Ястремская сегодня поднялась на 26 место в рейтинге WTA, что является рекордом для молодой украинки. На подъеме украинка была готова покорять сердца своих поклонником и на открытом чемпионате Японии, в Осаке.
В первом круге Даяна встречалась с представительницей России Анастасией Павлюченковой.
Ястремская слишком расслабленно подошла к матчу с первой ракеткой России и поплатилась за это. Первый сет подарил болельщикам равную игру вначале и провал Даяны во втором, как результат 6:3 в пользу Павлюченковой.
Вторая половина встречи оказалась еще более провальной для нашей теннисистки - 6:1. Вылет в первом раунде стал большой неожиданностью, как для украинских болельщиков, так и для самой Даяны.
Job done @NastiaPav storms past Yastremska, 6-3, 6-1@torayppo pic.twitter.com/Xucioe2g3w
— WTA (@WTA) 16 сентября 2019 г.
Недавно Ястремская дошла до четвертьфинала US Open, где проиграла соотечественнице Элине Свитолиной.