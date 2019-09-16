Ястремская позорно проиграла представительнице России на Japan Open

Новости спорта:Даяна Ястремская выбывает из борьбы в одиночной сетке на турнире WTA Premier в Японии.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская сегодня поднялась на 26 место в рейтинге WTA, что является рекордом для молодой украинки. На подъеме украинка была готова покорять сердца своих поклонником и на открытом чемпионате Японии, в Осаке.

В первом круге Даяна встречалась с представительницей России Анастасией Павлюченковой.

Ястремская слишком расслабленно подошла к матчу с первой ракеткой России и поплатилась за это. Первый сет подарил болельщикам равную игру вначале и провал Даяны во втором, как результат 6:3 в пользу Павлюченковой.

Вторая половина встречи оказалась еще более провальной для нашей теннисистки - 6:1. Вылет в первом раунде стал большой неожиданностью, как для украинских болельщиков, так и для самой Даяны.

Недавно Ястремская дошла до четвертьфинала US Open, где проиграла соотечественнице Элине Свитолиной.