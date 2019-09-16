Свитолина и Козлова узнали имена соперниц на турнире в Китае

Новости спорта:Украинки Элина Свитолина и Екатерина Козлова узнали имена соперниц на Guangzhou Open.

Украинские теннисистки Элина Свитолина и Катерина Козлова сыграют в основной сетке на турнире WTA серии International в Гуанчжоу (Китай).

Элина Свитолина на турнире Guangzhou Open, который стартует 16 сентября, получила 3-й номер посева, Екатерина Козлова — 74-й. Об этом сообщает БТУ.

Элина Свитолина в стартовом матче должна была встретиться со шведкой Ребеккой Петерсон (№78). Однако Ребекка Петерсон снялась с турнира после победы на соревнованиях в Наньчане. Соперницей Свитолиной в Гуанчжоу стала лаки-лузер Далила Якупович из Словении.

Катерина Козлова в первом раунде сыграет против четвертой сеяной Чжан Шуай из Китая.