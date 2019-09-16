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Свитолина и Козлова узнали имена соперниц на турнире в Китае

Свитолина и Козлова узнали имена соперниц на турнире в Китае
16:09 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости спорта:Украинки Элина Свитолина и Екатерина Козлова узнали имена соперниц на Guangzhou Open.

Украинские теннисистки Элина Свитолина и Катерина Козлова сыграют в основной сетке на турнире WTA серии International в Гуанчжоу (Китай).

Элина Свитолина на турнире Guangzhou Open, который стартует 16 сентября, получила 3-й номер посева, Екатерина Козлова — 74-й. Об этом сообщает БТУ.

Элина Свитолина в стартовом матче должна была встретиться со шведкой Ребеккой Петерсон (№78). Однако Ребекка Петерсон снялась с турнира после победы на соревнованиях в Наньчане. Соперницей Свитолиной в Гуанчжоу стала лаки-лузер Далила Якупович из Словении.

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Катерина Козлова в первом раунде сыграет против четвертой сеяной Чжан Шуай из Китая.

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Элина Свитолина, WTA, Новости тенниса, Катерина Козлова, Катарина Завацкая.
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