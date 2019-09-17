Людмила Киченок проиграла на старте парного турнира Japan Open

Новости спорта:На решающем тай-брейке украинке и ее напарнице не удалось взять ни одного очка.

Украинская теннисистка Людмила Киченок вместе с американкой Элисон Риске не смогла преодолеть первый круг хардового турнира серии WTA Premier в японской Осаке, уступив японской паре Эри Ходзуми / Макото Ниномия со счетом 6:4, 4:6, 0:10.

Матч продолжался 1 час 27 минут. За это время Ходзуми и Ниномия сделали один эйс, два брейка и допустили три двойные ошибки. На счету Киченок и риске одна подача навылет, два из пяти реализованных брейк-поинта и шесть ошибок при вводе мяча в игру.

В парном разряде турнира в Осаке еще выступят Даяна Ястремская (в паре с польской теннисисткой Алисией Росольской) и Надежда Киченок (вместе с американкой Эбигейл Спирс).

Ранее Ястремская покинула турнир в Осаке в одиночном разряде, уступив россиянке Анастасии Павлюченковой.