Ястремская назвала свою главную цель в теннисе

Новости спорта:Даяна Ястремская заявила, что хочет в следующем году выиграть турнир Большого шлема.

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская заявила, что хочет в следующем году выиграть турнир Большого шлема.

«Моя цель в теннисе — стать легендой. Но это долгосрочная цель. А в ближайшей перспективе я хочу проявить себя как можно лучше на турнирах Большого шлема и в следующем году выиграть мэйджор», — цитирует Даяну XSPORT со ссылкой на Tennis Channel.

На минувшем розыгрыше US Open украинка дошла до третьего круга, где проиграла соотечественнице Элине Свитолиной в двух сетах.

Вчера Ястремская обновила личный рекорд в мировом рейтинге WTA и закрепилась на 28-й позиции.

Также теннисистка неудачно стартовала на турнире в японской Осаке, который покинула после поражения от россиянки Анастасии Павлюченковой в матче первого раунда.