Скачать
Вторник, 17.09.2019
Сборная Украины по волейболу обыграла Черногорию на ЧЕ-2019
Сборная Украины по волейболу обыграла Черногорию на ЧЕ-2019
Жан Беленюк - двукратный чемпион мира по борьбе
Жан Беленюк - двукратный чемпион мира по борьбе
Боруссия Д - Барселона: анонс и прогноз матча Лиги чемпионов
Боруссия Д - Барселона: анонс и прогноз матча Лиги чемпионов
Лига чемпионов на ТВ: где смотреть матчи 17 сентября
Лига чемпионов на ТВ: где смотреть матчи 17 сентября

Ястремская назвала свою главную цель в теннисе

Ястремская назвала свою главную цель в теннисе
12:39 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Даяна Ястремская заявила, что хочет в следующем году выиграть турнир Большого шлема.

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская заявила, что хочет в следующем году выиграть турнир Большого шлема.

«Моя цель в теннисе — стать легендой. Но это долгосрочная цель. А в ближайшей перспективе я хочу проявить себя как можно лучше на турнирах Большого шлема и в следующем году выиграть мэйджор», — цитирует Даяну XSPORT со ссылкой на Tennis Channel.

На минувшем розыгрыше US Open украинка дошла до третьего круга, где проиграла соотечественнице Элине Свитолиной в двух сетах.

Кабриолет BMW стал подарком Андрееску за победу на US Open 2019

Вчера Ястремская обновила личный рекорд в мировом рейтинге WTA и закрепилась на 28-й позиции.

Также теннисистка неудачно стартовала на турнире в японской Осаке, который покинула после поражения от россиянки Анастасии Павлюченковой в матче первого раунда.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

WTA, Теннис, Новости тенниса, Даяна Ястремская.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Клопп вероятнее всего покинет Ливерпуль: названа причина
02 Экс-тренер Динамо: Сейчас киевляне показывают футбол уровня Второй лиги
03 Клопп назвал лучшую команду современного футбола
04 Астон Вилла - Вест Хэм: Ярмоленко вышел в стартовом составе "молотобойцев"
05 Заявка Ман Сити на матч против Шахтера в Лиге чемпионов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь