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Федерер рассказал, когда завершит карьеру

Федерер рассказал, когда завершит карьеру
08:16 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Легендарный теннисист Роджер Федерер может завершить карьеру в 2020 году.

Швейцарский теннисист Роджер Федерер не исключает того, что 2020 год может стать последним в его карьере.

"Внутри себя я решил, что хочу доиграть как минимум до следующего Уимблдона. Ещё я серьёзно размышляю на тему участия в Олимпийских играх. Я обсуждал это с командой и женой Миркой.

Обязательно приму решение по этому поводу в течение следующих нескольких недель. Знаете, после серии турниров мне всегда важно делать паузу и насладиться временем с семьёй", — цитирует Федерера Tennis Head.

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В настоящее время 38-летний теннисист является третьей ракеткой мира. На Уимблдоне-2019 он пробился в финал, где в пяти партиях уступил сербу Новаку Джоковичу. В ходе матча он упустил двойной матчбол на своей подаче.

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WTA, Теннис, Роджер Федерер, ATP, Новости тенниса.
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