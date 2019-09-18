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Надежда Киченок вышла в парного турнира WTA в Осаке

Надежда Киченок вышла в парного турнира WTA в Осаке
09:43 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Надежда Киченок с победы стартовала в парной сетке турнира в Японии.

Украинская теннисистка Надежда Киченок совместно с американкой Эбигейл Спирс обыграли третьих сеяных Николь Меликар (США) и Квету Пешке (Чехия) в двух сетах.

Поединок первого раунда турнира в Осаке продолжался 1 час и 22 минуты. В первом сете украинско-американский дуэт отдал соперницам 2 гейма, а во втором сете оказался сильнее на тайбрэйке.

В следующем раунде Киченок и Спирс сыграют с японками Эри Ходзуми и Макото Ниномия, которые в первом раунде оказались сильнее Людмилы Киченок и Элисон Риск.

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Напомним, в одиночном разряде на турнире выступала Даяна Ястремская, но проиграла в первом же матче россиянке Павлюченковой.

WTA. Осака (Япония). Парный разряд. Первый раунд

Надежда Киченок (Украина)/Эбигейл Спирс (США) — Николь Меликар (США)/Квета Пешке (Чехия) 2:0 (6:2, 7:6 (3))

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WTA, Теннис, Новости тенниса, Надежда Киченок, Эбигейл Спирс.
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