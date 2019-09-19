Павлюченкова одолела Кики Бертенс на пути в 1/4 финала турнира в Осаке

Новости спорта:Анастасия Павлюченкова уверенно пробилась в следующий раунд теннисного турнира в Японии, победив Кики Бертенс.

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова одержала победу в матче второго круга соревнований категории Premier в Осаке (Япония). В двух партиях она обыграла вторую ракетку соревнований из Нидерландов Кики Бертенс — 6:1, 7:5.

Продолжительность матча составила 1 час 32 минуты. На счету Павлюченковой 2 эйса, 3 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 12. Её соперница отметилась 1 подачей навылет, 7 двойными ошибками и 3 брейками.

Следующей соперницей Павлюченковой станет теннисистка из Японии Мисаки Дои.

Действующей чемпионкой соревнований в Осаке является чешка Каролина Плишкова. В финале прошлогоднего розыгрыша она оказалась сильнее японки Наоми Осаки — 6:4, 6:4.