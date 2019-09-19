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Марта Костюк вышла в четвертьфинал турнира во Франции

Марта Костюк вышла в четвертьфинал турнира во Франции
15:59 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Марта Костюк уверенно прошла в четвертьфинал турнира в Сент-Мело.

Молодая украинская теннисистка Марта Костюк прошла очередную соперницу на турнире в Сен-Мело, Франция.

Соперницей в этом раунде была француженка Марго Еролимос, которая в первом раунде прошла американу Александру Кик. 

Марта Костюк (Украина) - Марго Еролимос (Франция) - 6:1, 6:4.

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Матч прошел без особых проблем для Марты. Первый сет она взяла фактически без сопротивления. Во втором интриги было больше, но украинка и в этот раз была сильнее. 

Следующей соперницей будет победитель пары Тесса Андрианжафитримо - Марина Заневская. Заневская представляет Бельгию, но сама родилась в Одессе и до октября 2016 играла под украинским флагом. 

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Марина Заневская, Новости спорта, Новости тенниса, Марта Костюк.
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