Марта Костюк вышла в четвертьфинал турнира во Франции

Новости спорта:Марта Костюк уверенно прошла в четвертьфинал турнира в Сент-Мело.

Молодая украинская теннисистка Марта Костюк прошла очередную соперницу на турнире в Сен-Мело, Франция.

Соперницей в этом раунде была француженка Марго Еролимос, которая в первом раунде прошла американу Александру Кик.

Марта Костюк (Украина) - Марго Еролимос (Франция) - 6:1, 6:4.

Матч прошел без особых проблем для Марты. Первый сет она взяла фактически без сопротивления. Во втором интриги было больше, но украинка и в этот раз была сильнее.

Следующей соперницей будет победитель пары Тесса Андрианжафитримо - Марина Заневская. Заневская представляет Бельгию, но сама родилась в Одессе и до октября 2016 играла под украинским флагом.