Марта Костюк вышла в четвертьфинал турнира во Франции

Молодая украинская теннисистка Марта Костюк прошла очередную соперницу на турнире в Сен-Мело, Франция.
Соперницей в этом раунде была француженка Марго Еролимос, которая в первом раунде прошла американу Александру Кик.
Марта Костюк (Украина) - Марго Еролимос (Франция) - 6:1, 6:4.
Матч прошел без особых проблем для Марты. Первый сет она взяла фактически без сопротивления. Во втором интриги было больше, но украинка и в этот раз была сильнее.
Следующей соперницей будет победитель пары Тесса Андрианжафитримо - Марина Заневская. Заневская представляет Бельгию, но сама родилась в Одессе и до октября 2016 играла под украинским флагом.