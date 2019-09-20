Козлова успешно стартовала в квалификации турнира в Ухане

Новости спорта:Завтра украинке предстоит сыграть с Ребеккой Петерсон.

Катерина Козлова успешно преодолела первый раунд квалификации турнира WTA в китайском Ухане.

Соперницей четвертой ракетки Украины стала американка Сачия Викери, которую Козлова обыграла в трех сетах за 2 часа и 19 минут.

В финале квалификации Катерина сыграет с 52-й ракеткой мира Ребеккой Петерсон.

Напомним, в основной сетке турнира в Ухане будут играть три первых ракетки Украины: Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Леся Цуренко.

Основная часть соревнований стартует 22 сентября и продлится до 28-го числа.

WTA. Ухань. Квалификация. Первый раунд

Сачия Викери (США) — Катерина Козлова (Украина, 11) 1:2 (7:5, 6:7(4), 0:6)