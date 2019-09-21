Козлова пробилась в основную сетку турнира в Ухане

Новости спорта:Екатерина Козлова преодолела квалификацию и присоединилась в основной сетке к Ястремской и Свитолиной.

Украинка Екатерина Козлова отобралась в основную сетку представительного турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) серии Premier 5 в Ухане (Китай) с призовым фондом $2,828 млн.

В финале квалификации Козлова (№72 рейтинга WTA) в трех сетах обыграла шведку Реббека Петерсон (52) - 6:1, 4:6, 7:5, сообщает Укринформ.

Поединок продолжался 2 часа 20 минут. Соперницы впервые встретились в очном противостоянии.

Кроме Козловой, в основной сетке турнира в Ухане также выступят первая и вторая "ракетки" Украины Элина Свитолина и Даяна Ястремская.