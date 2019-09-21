Похолодало: Цуренко вернулась после реабилитации и успела заболеть (Фото)

Новости спорта:Леся Цуренко вернулась из реабилитации в Киев и сразу же заболела.

Украинская теннисистка Леся Цуренко вернулась в Киев после процедур реабилитации в Испании, однако сразу же заболела. Об этом спортсменка сообщила на своей официальной странице в Instagram:

"В Киеве действительно холодно, поэтому я заболела. Ненавижу это. Надеюсь, у вас хорошие выходные".

Напомним, что e Леси была травма локтя и на восстановления уже ушло много времени, поэтому шансы выступить до конца нынешнего сезона WTA у нее не высокие.

"По поводу следующего турнира сказать не могу. Запланированы Пекин, Линц и Люксембург. Очень хочу сыграть хотя бы на одном из них, а лучше бы на всех", - ранее заявляла Цуренко.