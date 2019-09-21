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Похолодало: Цуренко вернулась после реабилитации и успела заболеть (Фото)

Похолодало: Цуренко вернулась после реабилитации и успела заболеть (Фото)
15:07 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Леся Цуренко вернулась из реабилитации в Киев и сразу же заболела.

Украинская теннисистка Леся Цуренко вернулась в Киев после процедур реабилитации в Испании, однако сразу же заболела. Об этом спортсменка сообщила на своей официальной странице в Instagram:

"В Киеве действительно холодно, поэтому я заболела. Ненавижу это. Надеюсь, у вас хорошие выходные".

 
 
 
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It is really cold in Kiev so I got sick and I hate it Hope you all have a good weekend #stilllovemycity #kiev #ukraine

Публикация от Lesia Tsurenko (@lesiatsurenko)

Напомним, что e Леси была травма локтя и на восстановления уже ушло много времени, поэтому шансы выступить до конца нынешнего сезона WTA у нее не высокие.

Цуренко: Восстановление идет хорошо, но медленно

"По поводу следующего турнира сказать не могу. Запланированы Пекин, Линц и Люксембург. Очень хочу сыграть хотя бы на одном из них, а лучше бы на всех", - ранее заявляла Цуренко.

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АТР, Травма, Леся Цуренко, Теннис.
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