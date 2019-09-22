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Ястремская обыграла Томлянович в Ухане

Ястремская обыграла Томлянович в Ухане
12:19 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Инстаграм

Новости спорта:Даяна Ястремская пробилась во второй круг теннисного турнира в Ухане.

Вторая "ракетка" Украины Даяна Ястремская вышла во второй круг представительного турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) серии Premier 5 в Ухане (Китай) с призовым фондом $2,828 млн.

На старте соревнований Ястремская (№20 рейтинга WTA) за 1 час 20 минут нанесла поражение австралийке Айле Томлянович (42) - 7:6 (7:5), 6:2.

Соперницы в третий раз встретились в очном противостоянии. Украинка одержала третью победу над представительницей Австралии.

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За выход в третий круг турнира Ястремская сыграет с победительницей матча между американкой Кристиной Макхэйл (100) и Анастасией Севастовой из Латвии (18).

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Теннис, Новости тенниса, Даяна Ястремская.
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