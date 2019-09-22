Ястремская: Последние пару месяцев я не играю слишком хорошо

Новости спорта:Ястремская рассказала с какими проблемами она сталкивалась в последнее время.

Украинка Даяна Ястремская прокомментировала победу в первом раунде турнира в Ухане против Айлы Томлянович.

"Во-первых, спасибо зрителям за поддержку, мне было действительно приятно. Это был всего лишь мой первый матч в Ухане. Здорово, что я играю на этом турнире и что свой первый матч я провела на первом корте.

Не думаю, что это был мой лучший теннис, но я стараюсь делать все, что в моих силах, стараюсь найти свою игру. На самом деле последние пару месяцев я не играю слишком хорошо, но пытаюсь психологически оставаться стойкой», – сказала Ястремская.

Во втором круге украинка сыграет с победительницей пары Кристина Макхэйл – Анастасия Севастова.