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Маррей не рассчитывает показывать свой лучший теннис

Маррей не рассчитывает показывать свой лучший теннис
16:45 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Британский теннисист Энди Маррей уже не рассчитывает на возвращение к прежней форме.

Британец Энди Маррей заявил, что не рассчитывает вернуться к своей лучшей игре, которая ранее позволяла ему конкурировать с сильнейшими теннисистами планеты.

Маррей вскоре планирует выступить на «Мастерсе» в Шанхае (Китай), который пройдёт с 5 по 13 октября. Напомним, после повторной операции на тазобедренном суставе Энди выступил в одиночном разряде лишь на трёх турнирах. В настоящее время 32-летний теннисист является 415-й ракеткой мира.

«Не жду, что снова буду показывать свой лучший теннис. Было бы глупо считать, что это когда-нибудь произойдёт. Я могу вести борьбу на высшем уровне. Вопрос в том, удастся ли мне находиться в хорошей физической форме, чтобы составить конкуренцию сильным соперникам.

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Теннис всегда занимал важную часть в жизни. Однако в какой-то момент осознал, что на первом месте — здоровье. Всегда думал о том, как сложится жизнь после тенниса. В последние месяцы заглянул в эту дверь, и всё оказалось прекрасно. Я не ощущал боли, общался с семьёй, друзьями, успевал делать много разных вещей", — цитирует Маррея AFP.

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АТР, Теннис, Маррей, Новости спорта, Новости тенниса.
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