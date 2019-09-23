Скачать
Понедельник, 23.09.2019
Нокаут года: Питерсен зеркальным приемом отправил Браво "спать" (Видео)
Нокаут года: Питерсен зеркальным приемом отправил Браво "спать" (Видео)
Свитолина на шаг приблизилась к Итоговому турниру WTA
Свитолина на шаг приблизилась к Итоговому турниру WTA
Гоцык победила Сормову, а Гузев – Шиву: результаты всех боев WWFC 15
Гоцык победила Сормову, а Гузев – Шиву: результаты всех боев WWFC 15
Шахтер уходит в отрыв, обыграв в Чернигове Десну (Видео)
Шахтер уходит в отрыв, обыграв в Чернигове Десну (Видео)

Надаль ушел в отпуск после 13 побед подряд

Надаль ушел в отпуск после 13 побед подряд
12:39 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился планами на ближайшее будущее.

Вторая ракетка мира из Испании Рафаэль Надаль прокомментировал травму запястья, полученную на Кубке Лэйвера.

«Травма? Думаю, сейчас самое время отдохнуть. Проведу несколько дней с друзьями и семьёй. Мы победили и пришло время насладиться успехом. Приятно уходить в отпуск после такого успешного отрезка.

Позади удивительные полтора месяца. Ранее у меня не было достаточно времени насладиться победой в Нью-Йорке», — цитирует Надаля Daily Express.

Сборная Европы обыграла Мир и завоевала Кубок Лейвера

Напомним, на протяжении последних полутора месяцев Надаль выиграл «Мастерс» в Монреале, Открытый чемпионат США и Кубок Лэйвера. Всего на его счету 13 побед подряд. На Уимблдоне, предшествующем монреальскому Rogers Cup, испанец добрался до полуфинала, где уступил Роджеру Федереру.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

АТР, Рафаэль Надаль, Теннис, Новости спорта.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Виталий Кличко мог устроить "денежный" поединок с посетителем ресторана
02 Динамо Михайличенко "прорвало" в матче против Ворсклы 5:0 (Видео)
03 Ливерпуль добыл 15-ю победу подряд, обыграв Челси (Видео голов)
04 Прыжок Ван Перси и сейв года: как голкипер дважды спас пустые ворота (Видео)
05 Погиб российский боксер, выпав пьяным из балкона в Таиланде
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь