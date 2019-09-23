Надаль ушел в отпуск после 13 побед подряд

Новости спорта:Испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился планами на ближайшее будущее.

Вторая ракетка мира из Испании Рафаэль Надаль прокомментировал травму запястья, полученную на Кубке Лэйвера.

«Травма? Думаю, сейчас самое время отдохнуть. Проведу несколько дней с друзьями и семьёй. Мы победили и пришло время насладиться успехом. Приятно уходить в отпуск после такого успешного отрезка.

Позади удивительные полтора месяца. Ранее у меня не было достаточно времени насладиться победой в Нью-Йорке», — цитирует Надаля Daily Express.

Напомним, на протяжении последних полутора месяцев Надаль выиграл «Мастерс» в Монреале, Открытый чемпионат США и Кубок Лэйвера. Всего на его счету 13 побед подряд. На Уимблдоне, предшествующем монреальскому Rogers Cup, испанец добрался до полуфинала, где уступил Роджеру Федереру.