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Лопатецкая рискует досрочно завершить теннисный сезон

Лопатецкая рискует досрочно завершить теннисный сезон
13:22 Сегодня Телеграф Трибуна

Новости спорта:Юная украинская теннисистка восстанавливается после тяжелой травмы.

Лопатецкая в мае на турнире ITF в Риме порвала мениск и перенесла сложную операцию, которую для Дарьи оплатила первая ракетка Украины Элина Свитолина.

16-летняя украинка на этой неделе должна была стартовать на 25-тысячнике в Италии, но решила отложить свое возвращение на корт.

"Восстановление проходит в плановом порядке, под контролем реабилитологов и моей тренерской команды. Прогрессивно возвращаюсь к тренировкам на корте и нагрузкам.

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На данный момент приняли решение немного повременить с возвращением в Тур. Не хотим форсировать, а ставим цель качественно подготовится к новому сезону. Возможно, что-то и сыграю в этом году, но только если решим, что полностью готова", - говорит Лопатецкая.

Дарья Лопатецкая в 2019-м году дебютировала в топ-250 рейтинга WTA и утвердилась в статусе одной из сильнейших юниорок мира. На счету 16-летней харьковчанки в текущем сезоне уже три победы на профессиональных турнирах ITF.

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