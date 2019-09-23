Скачать
Понедельник, 23.09.2019
Сегодня ФИФА назовет лучшего игрока года: Роналду, Месси или ван Дейк
Сегодня ФИФА назовет лучшего игрока года: Роналду, Месси или ван Дейк
Свитолина на шаг приблизилась к Итоговому турниру WTA
Свитолина на шаг приблизилась к Итоговому турниру WTA
Гоцык победила Сормову, а Гузев – Шиву: результаты всех боев WWFC 15
Гоцык победила Сормову, а Гузев – Шиву: результаты всех боев WWFC 15
Шахтер уходит в отрыв, обыграв в Чернигове Десну (Видео)
Шахтер уходит в отрыв, обыграв в Чернигове Десну (Видео)

Завацкая победила именитую соперницу на турнире WTA в Ташкенте

Завацкая победила именитую соперницу на турнире WTA в Ташкенте
14:18 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Украинская теннисистка продолжит свое выступление на турнире WTA в Узбекистане.

Катарина Завацкая на отказе четвертой сеяной Елены Остапенко вышла во второй раунд турнира в Ташкенте.

В первом сете украинка проигрывала со счетом 0:2, но затем взяла 6 из 7 геймов до конца партии. Второй сет вышел более напряженным — Завацкая вновь проиграла 2 гейма на старте, но затем совершила камбек, реализовав 2 брейка.

При счете 5:4 в пользу украинки Остапенко снялась с игры.

Свитолина на шаг приблизилась к Итоговому турниру WTA

Во втором круге турнира Завацкая встретится с чешкой Терезой Мартинцовой. Матч состоится в среду, 25 сентября.

Tashkent Open. Первый раунд

Катарина Завацкая (Украина) — Елена Остапенко (Латвия, 4) 1:0 (6-3, 5-4 — отказ)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

WTA, Теннис, Новости тенниса, Катарина Завацкая, Елена Остапенко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Виталий Кличко мог устроить "денежный" поединок с посетителем ресторана
02 Динамо Михайличенко "прорвало" в матче против Ворсклы 5:0 (Видео)
03 Ливерпуль добыл 15-ю победу подряд, обыграв Челси (Видео голов)
04 Прыжок Ван Перси и сейв года: как голкипер дважды спас пустые ворота (Видео)
05 Погиб российский боксер, выпав пьяным из балкона в Таиланде
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь