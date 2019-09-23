Завацкая победила именитую соперницу на турнире WTA в Ташкенте

Катарина Завацкая на отказе четвертой сеяной Елены Остапенко вышла во второй раунд турнира в Ташкенте.
В первом сете украинка проигрывала со счетом 0:2, но затем взяла 6 из 7 геймов до конца партии. Второй сет вышел более напряженным — Завацкая вновь проиграла 2 гейма на старте, но затем совершила камбек, реализовав 2 брейка.
При счете 5:4 в пользу украинки Остапенко снялась с игры.
Katarina Zavatska takes the opener, 6-3 #TashkentOpen pic.twitter.com/s1cth66hgV— WTA (@WTA) 23 сентября 2019 г.
Во втором круге турнира Завацкая встретится с чешкой Терезой Мартинцовой. Матч состоится в среду, 25 сентября.
Tashkent Open. Первый раунд
Катарина Завацкая (Украина) — Елена Остапенко (Латвия, 4) 1:0 (6-3, 5-4 — отказ)