Завацкая победила именитую соперницу на турнире WTA в Ташкенте

Новости спорта:Украинская теннисистка продолжит свое выступление на турнире WTA в Узбекистане.

Катарина Завацкая на отказе четвертой сеяной Елены Остапенко вышла во второй раунд турнира в Ташкенте.

В первом сете украинка проигрывала со счетом 0:2, но затем взяла 6 из 7 геймов до конца партии. Второй сет вышел более напряженным — Завацкая вновь проиграла 2 гейма на старте, но затем совершила камбек, реализовав 2 брейка.

При счете 5:4 в пользу украинки Остапенко снялась с игры.

Во втором круге турнира Завацкая встретится с чешкой Терезой Мартинцовой. Матч состоится в среду, 25 сентября.

Tashkent Open. Первый раунд

Катарина Завацкая (Украина) — Елена Остапенко (Латвия, 4) 1:0 (6-3, 5-4 — отказ)