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Понедельник, 23.09.2019
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Определилась соперница Ястремской во втором круге турнира в Ухане

Определилась соперница Ястремской во втором круге турнира в Ухане
14:29 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Ястремская сыграет с американкой Макхейл во втором круге турнира в Ухане.

Даяна Ястремская во втором раунде турнира в китайском Ухане встретится с американкой Кристиной Макхейл.

Сегодня Макхейл в трех сетах одержала победу над 19-й ракеткой мира Анастасией Севастовой из Латвии (4:6, 6:3, 6:3).

Матч между Ястремской и Макхейл состоится завтра, ориентировочное его начало — 7:00 по киевскому времени.

Вчера Даяна в первом круге в двух сетах победила австралийку Айлу Томлянович.

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Сегодня узнает свою соперницу и Элина Свитолина. Первая ракетка Украины начнет свои выступления на турнире в Ухане против победительницы пары Пэн Шуай (Китай) — Гарбинье Мугуруса (Испания).

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