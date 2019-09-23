Определилась соперница Ястремской во втором круге турнира в Ухане

Новости спорта:Ястремская сыграет с американкой Макхейл во втором круге турнира в Ухане.

Даяна Ястремская во втором раунде турнира в китайском Ухане встретится с американкой Кристиной Макхейл.

Сегодня Макхейл в трех сетах одержала победу над 19-й ракеткой мира Анастасией Севастовой из Латвии (4:6, 6:3, 6:3).

Матч между Ястремской и Макхейл состоится завтра, ориентировочное его начало — 7:00 по киевскому времени.

Вчера Даяна в первом круге в двух сетах победила австралийку Айлу Томлянович.

Сегодня узнает свою соперницу и Элина Свитолина. Первая ракетка Украины начнет свои выступления на турнире в Ухане против победительницы пары Пэн Шуай (Китай) — Гарбинье Мугуруса (Испания).