Определилась соперница Ястремской во втором круге турнира в Ухане

Даяна Ястремская во втором раунде турнира в китайском Ухане встретится с американкой Кристиной Макхейл.
Сегодня Макхейл в трех сетах одержала победу над 19-й ракеткой мира Анастасией Севастовой из Латвии (4:6, 6:3, 6:3).
Матч между Ястремской и Макхейл состоится завтра, ориентировочное его начало — 7:00 по киевскому времени.
Вчера Даяна в первом круге в двух сетах победила австралийку Айлу Томлянович.
Сегодня узнает свою соперницу и Элина Свитолина. Первая ракетка Украины начнет свои выступления на турнире в Ухане против победительницы пары Пэн Шуай (Китай) — Гарбинье Мугуруса (Испания).