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Свитолина рассказала, когда вернется на теннисный корт

Свитолина рассказала, когда вернется на теннисный корт
07:35 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Элина Свитолина прокомментировала свою физическое состояние накануне матча в Ухане.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина не смогла продолжить матч в Гуанчжоу из-за травмы. Во вторник, 24 сентября, Свитолиной предстоит матч против Гарбинье Мугурусы в Ухане. Украинка вступает в борьбу турнира со второго круга.

Накануне поединка Свитолина рассказала и своем здоровье и физическом состоянии, а также целях на конец сезона.

"Если говорить о моей травме, то на данный момент нет какого-то конкретного решения. То есть, я бы могла и не играть в Чжэнчжоу и Гуанчжоу, но я решила играть, решила попробовать. Я же не знала, что проведу 5 часов и 15 минут на корте за один день и это полностью разрушит мою форму и мой организм к следующему турниру. Вот почему мы приняли решение немного отдохнуть. Я потренировалась сегодня, я в порядке. Думаю, я буду готова к игре во вторник", - сказала украинка.

Свитолина на шаг приблизилась к Итоговому турниру WTA

Целью Свитолиной на остаток сезона является выступление на Итоговом турнире, победительницей которого она стала в 2018 году.

"Я делаю все, что в моих силах, чтобы быть готовой и хорошо сыграть в Ухане и Пекине. Я понемногу тренируюсь, не слишком много. Я чувствую, что могу играть хорошо, если хорошо себя чувствую. Сейчас я стараюсь сделать все, что возможно, чтобы физически быть в форме на корте. Моя цель – быть здоровой. Среди других целей – это выступление на Итоговом турнире, конечно, это тоже моя цель. Однозначно, это моя цель на концовку сезона. Но слишком задумываться над тем, что нужно делать, я не буду.

Мне осталось отыграть 3 турнира, все теннисистки довольно близко друг к другу по очкам. Так что, да, это моя цель, но и цель также не убить свое колено. Это тоже важно, я так считаю (смеется). Конечно, сейчас чувствуется давление последних турниров. Каждый борется за какие-то результаты. На этих турнирах выступают только сильнейшие, сюда все приезжают, поэтому хочется и себя проявить с наилучшей стороны. Иногда так и получается, а иногда – нет. Вот почему я стараюсь сфокусироваться на своем здоровье и своей игре. Что должно произойти, то и произойдет", - сказала Свитолина.

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Элина Свитолина, WTA, Теннис, Новости тенниса.
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