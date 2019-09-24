Надежда Киченок успешно стартовала на турнире в Ухане

Новости спорта:Надежда Киченок в паре с американкой Эбигейл Спирс пробилась во второй раунд турнира в китайском Ухане.

Украинская теннисистка Надежда Киченок в паре с американкой Эбигейл Спирс пробилась во второй раунд турнира в китайском Ухане.

На пути украинско-американская пара одолела Эллен Перес из Австралии и Алисию Рогольску из Польши в двух сетах — 6:3, 6:4.

Далее Надежда Киченок и Спирс сыграют с чешкой Барборой Стрыцовой и Се Шувэй из Тайваня.

Напомним, на стадии первого раунда в парном разряде турнир покинула Даяна Ястремская, выступавшая в паре с австралийкой Сторм Сандерс. Сегодня также свой поединок отыграет Людмила Киченок с партнершой Дезире Кравчик (США).

WTA. Ухань. Первый раунд. Парный разряд

Надежда Киченок (Украина)/Эбигейл Спирс (США) — Эллен Перес (Австралия)/Алисия Рогольска (Польша) 2:0 (6:3, 6:4)