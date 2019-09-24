Завадская покинула парный разряд турнира в Ташкенте

Новости спорта:Катарина Завацкая в паре с россиянкой Людмилой Самсоновой уступила в первом поединке парного турнира в Ташкенте.

Украинская теннисистка Катарина Завацкая в паре с россиянкой Людмилой Самсоновой уступила в первом поединке парного турнира в Ташкенте (Узбекистан).

Украинско-российская пара не смогла справиться с сопротивлением Анны Калинской из России и Виктории Кузьмовой из Словакии, проиграв в двух сетах.

В первом Завацкая и Самсонова в борьбе уступили со счетом 5:7, а во втором сете проиграли 4:6.

Накануне Катарина Завацкая в первом раунде турнира в Ташкенте в одиночном разряде на отказе прошла латвийку Елену Остапенко.

WTA. Ташкент (Узбекистан). Парный разряд. 1/8 финала

Катарина Завацкая (Украина)/Людмила Самсонова (Россия) — Анна Калинская (Россия)/Виктория Кузьмова (Словакия) 0:2 (5:7, 4:6)