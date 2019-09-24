Дарья Снигур вышла во второй круг соревнований в Великобритании

Сегодня, 24 сентября, стартовал турнир ITF в Ротерхэме, Англия.
Сума призового бюджета 25 тысяч долларов. На турнир заявилась украинка Дарья Снигур, которая совсем недавно выиграла турнир в Израиле.
Молодой украинке в первом раунде противостояла теннисистка с нидерландов Квирин Лемойн. Более опытная голландка в первом сете не оставила Дарье шансов.
Дарья Снигур - Квирин Лемойн - 1:6, 6:3, 6:3.
Тем не менее, украинка собралась с силами и два следующих сета свела к победе и прошла дальше. Оппонентом Снигур будет победитель пары Мария Карасско (Испания) - Юлия Терзиская (Болгария).