Дарья Снигур вышла во второй круг соревнований в Великобритании

Новости спорта:Дарья Снигур успешно идет на турнире в Ротерхэме.

Сегодня, 24 сентября, стартовал турнир ITF в Ротерхэме, Англия.

Сума призового бюджета 25 тысяч долларов. На турнир заявилась украинка Дарья Снигур, которая совсем недавно выиграла турнир в Израиле.

Молодой украинке в первом раунде противостояла теннисистка с нидерландов Квирин Лемойн. Более опытная голландка в первом сете не оставила Дарье шансов.

Дарья Снигур - Квирин Лемойн - 1:6, 6:3, 6:3.

Тем не менее, украинка собралась с силами и два следующих сета свела к победе и прошла дальше. Оппонентом Снигур будет победитель пары Мария Карасско (Испания) - Юлия Терзиская (Болгария).