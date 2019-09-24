Два украино-американских дуэта прошли в следующий раунд парного разряда в Ухане

Новости спорта:Сестры Киченок в паре с американскими напарницами успешно преодолели первый тур в Ухане.

Украинская теннисистка Людмила Киченок преодолела 24 сентября первый круг парной сетки турнира WTA Premier 5 Wuhan Open в Ухане (Китай) с призовым фондом 2 млн 828 тыс долл.

Вместе с американкой Дезире Кравчик украинка в трех сетах победила китайский дуэт Шуай Пэн/Яфань Ван - 6:4, 5:7, 10:2, сообщает Укринформ.

Встреча на корте продолжалась 1 час 38 минут.

Во втором круге украинско-американский тандем встретится с белорусско-бельгийской парой Арина Соболенко/Элизе Мертенс, которая посеяна под 2-м номером.

Как информировало агентство, ранее во вторник сестра Людмилы - Надежда Киченок в паре с Эбигейл Спирс (США) за 1 час 10 минут одержала в Ухане победу над Эллен Перес (Австралия) и Алисией Росольской (Польша) - 6:3, 6:4.