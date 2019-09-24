Энди Маррей: Я еще вернусь на уровень Надаля и Федерара

Новости спорта:Британец считает, что сумеет вернутся на высокий уровень.

Британец Энди Маррей считает, что ему по силам снова поднять свой уровень игры на уровень «Большой тройки».

"На протяжении многих лет я соперничал с ними на равных. Да, я чаще проигрывал, нежели выигрывал, однако каждый раз выходя на корт я понимал, что могу победить.

Не знаю, понравится ли мне выходить на корт понимаю, что у меня нет шансов. Вероятно, с психологической стороны это будет непросто. Тем не менее, возможно, через четыре или пять месяцев я смогу вернуться на тот уровень — нужно просто набраться терпения и преждевременно не завышать свои ожидания.

Если говорить о том, как я пробиваю по мячу на тренировках, такое развитие событий вполне реально. Всё, что остаётся — это прибавить с точки зрения физики, — цитирует Маррея Sky Sports.

Маррей вскоре планирует выступить на «Мастерсе» в Шанхае (Китай), который пройдёт с 5 по 13 октября. Напомним, после повторной операции на тазобедренном суставе Энди выступил в одиночном разряде лишь на трёх турнирах. В настоящее время 32-летний теннисист является 415-й ракеткой мира.