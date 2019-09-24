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Завацкая прокомментировала победу над Остапенко

Завацкая прокомментировала победу над Остапенко
19:33 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Украинская теннисистка рассказала, что испытывала в игре против латышки Алены Остапенко

Украинская теннисистка Катарина Завацкая прокомментировала победу над Еленой Остапенко в первом круге турнира в Ташкенте.

"Сейчас я действительно счастлива, потому что я работала очень упорно, чтобы играть на таком уровне. Эта победа придаст мне больше уверенности.

На приеме я входила в корте, обрезала удары, что, возможно, беспокоило мою соперницу. Моим планом на игру было бегать и доставать как можно больше мячей, перебивать их на её сторону. Это помогло мне выиграть.

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Меня несколько смутило то, что Остапенко почувствовала недомогание, сбило с толку, поэтому я уступила сразу два гейма. Но замешательство продолжилось недолго. При счете 4:4 я сумела удержать свою подачу. Эту ситуацию считаю переломной в матче", — отметила Завацкая.

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Теннис, Новости тенниса, Катарина Завацкая, Алена Остапенко.
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