Ястремская узнала имя следующей соперницы на турнире в Ухане

Новости спорта:Украинка Даяна Ястремская, которая пробилась в третий раунд турнира в Ухане, узнала имя следующей соперницы на престижном теннисном турнире.

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская сумела пробиться в третий круг престижного турнира WTA в Ухане, победив представительницу США Кристину Макхэйл – 6:3, 7:6 (7).

Сегодня определилась следующая соперница украинской теннисистки. В третьем раунде турнира Даяна Ястремская сыграет против второй на данный момент ракетки миры Каролины Плишковой из Чехии.

Чешская теннисистка в свою очередь в третий круг пробилась благодаря победы над американской теннисисткой Амандой Анисимовой.

Противостояние Плишковой и Анисимовой длилось один час и десять минут и завершилось победой чешки в двух сетах - 6:3, 6:3.

В других матчах дня Эшли Барти одержала победу над француженкой Каролин Гарсией 4:6, 6:4, 6:1. Также в следующий раунд турнира в Ухане пробилась американская теннисистка София Кенин, которая одолела Элизу Мертенс из Бельгии 6:4, 4:6, 6:7.