Свитолина на классе обыграла Кузнецову на турнире WTA в Ухане

Новости спорта:Элина Свитолина обыграла россиянку Светлану Кузнецову в матче 1/8 финала турнира WTA

Элина Свитолина обыграла россиянку Светлану Кузнецову в матче 1/8 финала турнира WTA в Ухане.

Для победы первой ракетке Украины хватило часа и 18 минут, за это время Элина дважды подала навылет и реализовала 3 из 10 брейков.

В следующем раунде Свитолина сыграет с победительницей пары восьмой сеяной Ван Цян и Элисон Риск.

WTA. Ухань. 1/8 финала

Светлана Кузнецова (Россия) — Элина Свитолина (Украина, 3) 0:2 (4:6, 2:6)

Свой матч на китайском турнире сегодня также проведет вторая ракетка страны Даяна Ястремская, которой предстоит сыграть со вторым номером мирового рейтинга Каролиной Плишковой.