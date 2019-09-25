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Свитолина на классе обыграла Кузнецову на турнире WTA в Ухане

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Свитолина на классе обыграла Кузнецову на турнире WTA в Ухане
10:11 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта:Элина Свитолина обыграла россиянку Светлану Кузнецову в матче 1/8 финала турнира WTA

Элина Свитолина обыграла россиянку Светлану Кузнецову в матче 1/8 финала турнира WTA в Ухане.

Для победы первой ракетке Украины хватило часа и 18 минут, за это время Элина дважды подала навылет и реализовала 3 из 10 брейков.

В следующем раунде Свитолина сыграет с победительницей пары восьмой сеяной Ван Цян и Элисон Риск.

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WTA. Ухань. 1/8 финала

Светлана Кузнецова (Россия) — Элина Свитолина (Украина, 3) 0:2 (4:6, 2:6)

Свой матч на китайском турнире сегодня также проведет вторая ракетка страны Даяна Ястремская, которой предстоит сыграть со вторым номером мирового рейтинга Каролиной Плишковой.

 

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Элина Свитолина, WTA, Теннис, Новости тенниса.
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