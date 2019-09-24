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Несенюк жестко раскритиковал Свитолину и Ястремскую за заявку на "Кубок Кремля"

Несенюк жестко раскритиковал Свитолину и Ястремскую за заявку на "Кубок Кремля"
20:26 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Николай Несенюк прокомментировал участие украинских теннисисток Элины Свитолиной и Даяны Ястремской на турнире в Москве.

Глава департамента киевского футбольного клуба «Динамо» по работе со СМИ Николай Несенюк подверг критике украинских теннисисток Элину Свитолину и Даяну Ястремскую за то, что они заявились на московский турнир Кубок Кремля. По его мнению, на соревнования в Россию ездят лишь второстепенные игроки из стран «друзей Кремля».

«Две лучшие украинские теннисистки Элина Свитолина и Даяна Ястремская заявились на один из последних в этом году турниров. Он пройдёт в Москве. Как оценивать это решение, учитывая то, что особых турнирных и финансовых достижений это выступление спортсменкам не принесёт? Разве что организаторы московских соревнований дополнительно поощрят их материально, что не запрещено и повсеместно практикуется ради поднятия престижа того или иного теннисного турнира.

Как по мне, это довольно плохой сигнал. В последнее время ведущие теннисисты мира почти не ездят на турниры в Россию. Достаточно посмотреть список мужского турнира в Санкт-Петербурге, который завершился в воскресенье. Кроме россиян, лишь второстепенные игроки из стран «друзей Кремля». Италия, Венгрия, Беларусь, Казахстан. И вот в этот список за месяц добавятся две украинки, за которых мы так болеем.

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Почему так? Начнём с того, что сами спортсменки, во-первых, родом из Одессы. Там и близко не пахнет украинским патриотизмом. Во-вторых, своими успехами они обязаны кому угодно, но только не родной стране. В-третьих, уже много лет живут за пределами Украины — Элина в Лондоне, Даяна в Будапеште. В-четвёртых, компания лучших теннисистов и теннисисток планеты весь год путешествуют вместе по миру с турнира на турнир — насквозь интернациональная и живёт по своим внутренним правилам. Среди них патриотизм — далеко не приоритет. Но есть менеджеры, которые планируют выступления спортсменов, практически решая за них где играть, а где нет.

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Очевидно, менеджеры украинских девушек считают, что теперь уже можно, а может и надо, ехать в Москву. И отрицать им в свете нынешней политики нашего президента нечем. Я лично ни за какие деньги не поехал бы в Москву. Но я не теннисист. И туда меня как-то никто не приглашает», — написал Несенюк в «Фейсбуке».

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Элина Свитолина, Теннис, Новости тенниса, Даяна Ястремская.
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