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Свитолина рассказала, благодаря чему сумела победить Мугурусу в Ухане

Свитолина рассказала, благодаря чему сумела победить Мугурусу в Ухане
18:08 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала победу над Гарбинье Мугурусой в Ухане.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина обыграла Гарбинье Мугурусу во втором круге турнира в Уахне.

Украинка прокомментировала свою победу, отметив, что в этом матче ей приходилось бороться.

"У Мугурусы был потрясающий старт в этом матче. Она очень хорошо пробивала по мячу. Мне нужно было оставаться очень сильной и, как всегда, мне приходилось бороться. Я понимала, что будет много трудных розыгрышей, поэтому каждый мяч я играла как последний. В итоге, у меня появился шанс и я им воспользовалась. Это то хорошее, что сегодня случилось: когда было нужно, я эти шансы реализовала. Думаю, что это был хороший матч и мы показали высокий уровень тенниса.

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Для меня каждый турнир много значит. Когда я выхожу на корт, то каждый матч имеет значение. Я не робот, но я чрезвычайно мотивирована сыграть на Итоговом турнире. Я стараюсь делать все, что могу", - сказала Свитолина.

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Элина Свитолина, Теннис, Новости тенниса, Гарбинье Мугуруса.
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