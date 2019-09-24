Свитолина рассказала, благодаря чему сумела победить Мугурусу в Ухане

Новости спорта:Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала победу над Гарбинье Мугурусой в Ухане.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина обыграла Гарбинье Мугурусу во втором круге турнира в Уахне.

Украинка прокомментировала свою победу, отметив, что в этом матче ей приходилось бороться.

"У Мугурусы был потрясающий старт в этом матче. Она очень хорошо пробивала по мячу. Мне нужно было оставаться очень сильной и, как всегда, мне приходилось бороться. Я понимала, что будет много трудных розыгрышей, поэтому каждый мяч я играла как последний. В итоге, у меня появился шанс и я им воспользовалась. Это то хорошее, что сегодня случилось: когда было нужно, я эти шансы реализовала. Думаю, что это был хороший матч и мы показали высокий уровень тенниса.

Для меня каждый турнир много значит. Когда я выхожу на корт, то каждый матч имеет значение. Я не робот, но я чрезвычайно мотивирована сыграть на Итоговом турнире. Я стараюсь делать все, что могу", - сказала Свитолина.