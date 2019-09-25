Халеп снялась с турнира WTA в Ухане

Новости спорта:Шестая ракетка мира снова столкнулась с повреждением спины.

Симона Халеп досрочно прекратила матч третьего раунда турнира WTA в китайском Ухане из-за повреждения спины.

В поединке с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной шестая ракетка мира уступала в первой партии со счетом 4:5, но была вынуждена отказаться от его продолжения.

Румынка отмечает, что испытывает острую боль в нижней части спины. Теннисистка предполагает, что дело в мышечной травме, передает официальный аккаунт Ассоциации в Twitter.

Напомним, ранее в четвертьфинал соревнований в Ухане пробилась первая ракетка Украины Элина Свитолина. Сегодня свой матч с Каролиной Плишковой также проведет Даяна Ястремская.

WTA. Ухань. 1/8 финала

Симона Халеп (Румыния, 4) — Елена Рыбакина (Казахстан) 0:2 (4:5 — отказ)