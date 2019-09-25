Завадская уверено шагает к титулу турнира WTA в Ташкенте

Новости спорта:Для украинки это первый четвертьфинал WTA в этом году.

142 ракетка мира Катарина Завацкая победила чешку Терезу Мартинцову в 1/8 финала турнира в Ташкенте.

Матч завершился за 80 минут со счетом 2:0 (6:4, 6:4).

В первом сете Катарина дважды выходила с брейком, но преимущество не удалось сохранить. В девятом гейме украинка взяла свою подачу, воспользовавшись третьим сетболом.

Теннисистка контролировала ход второй партии при счете 5:2. С первой попытки подать на победу не удалось. Дело дошло до матчбола, где удалось закрепить успех.

В четвертьфинале 19-летняя украинка встретится с победительницей матча Татьяна Мария-Анна Калинская.