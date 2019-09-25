Ястремская без особых проблем обыграла вторую ракетку мира

Новости спорта:Украинка Даяна Ястремская без особых проблем преодолела сопротивление чешки Каролины Плишковой.

Даяна Ястремская, которая занимает 27-е место в рейтинге WTA и является второй ракеткой Украины, продолжает уверенное шествие на турнире в китайском Ухане.

В третьем раунде её соперницей была вторая ракетка мира Каролина Плишкова, одна из фавориток турнира.

Несмотря на почти десятилетнюю разницу в возрасте (Плишковой 27, а Ястремской 19) украинка без особых проблем сумела одержать победу.

Первый сет закончился со счетом 6:1 в пользу Даяны, для этого ей понадобилось всего 22 минуты. Второй сет прошел в более жесткой борьбе , но благодаря советам своего отца, Александра Ястремского, который временно исполняет обязанности тренера, украинка сумела выиграть 6:4.

Стоит отметить, что для Ястремской это первая победа над теннисисткой из топ-10.