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Халеп из-за травмы спины закончила год

Халеп из-за травмы спины закончила год
18:34 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Румынский теннисистка заявила, что продолжать матч было слишком больно.

Румынская теннисистка Симона Халеп рассказала о травме спины, которая не позволила ей довести до конца матч с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной в третьем круге турнира в Ухане (Китай).

«Сниматься с матча из-за травмы всегда невесело. К сожалению, у меня начался спазм в спине, и было слишком больно продолжать матч. Завтра я отправлюсь в Пекин, получу медицинскую помощь и буду надеяться, что смогу быстро поправиться. Спасибо турниру в Ухане за гостеприимство. Увидимся в следующем году», — написала Халеп в своём «твиттере».

Напомним, бывшая первая ракетка планеты отказалась от продолжения борьбы при счёте 4:5 в первом сете. Румынка провела на корте 47 минут.

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В четвертьфинале Рыбакина сыграет с девятой сеяной соревнований Ариной Соболенко из Беларуси, которая обыграла Кики Бертенс из Нидерландов (6) со счётом 6:1, 7:6 (11:9).

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АТР, WTA, Теннис, Симона Халеп.
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