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Стаховский вышел в четвертьфинал парного разряда престижного турнира

Стаховский вышел в четвертьфинал парного разряда престижного турнира
09:25 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер

Новости спорта:Сергей Стеховский продолжает побеждать на кортах французского Орлеана.

Сергей Стаховский очень успешно выступает на престижном турнире ATP в Орлеане, Франция. Накануне Сергей в одиночке обыграл в трех сетах француза Умбира и вышел в третий круг, а в парном разряде пробился уже в четвертьфинал.

Его напарником является испанец Адриан Менендес-Масейрас (№217 в мировом рейтинге).

Их соперниками были хозяева Александр Мюллер и Джеффри Бланку. Несмотря на поддержку трибун пара французов не сумела оказать достойное сопротивление. Первый сет закончился со счетом 6:0, а второй 6:4.

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Следующими оппонентами украино-испанской пары будут Хьюго Ниса и Ромен Арнеодо, представляющие княжество Монако.

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Сергей Стаховский, Теннис, ATP, Новости тенниса, Теннис Украины.
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