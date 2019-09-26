Стаховский вышел в четвертьфинал парного разряда престижного турнира

Новости спорта:Сергей Стеховский продолжает побеждать на кортах французского Орлеана.

Сергей Стаховский очень успешно выступает на престижном турнире ATP в Орлеане, Франция. Накануне Сергей в одиночке обыграл в трех сетах француза Умбира и вышел в третий круг, а в парном разряде пробился уже в четвертьфинал.

Его напарником является испанец Адриан Менендес-Масейрас (№217 в мировом рейтинге).

Их соперниками были хозяева Александр Мюллер и Джеффри Бланку. Несмотря на поддержку трибун пара французов не сумела оказать достойное сопротивление. Первый сет закончился со счетом 6:0, а второй 6:4.

Следующими оппонентами украино-испанской пары будут Хьюго Ниса и Ромен Арнеодо, представляющие княжество Монако.