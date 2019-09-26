Ястремская проиграла Квитовой в четвертьфинале турнира в Ухане

Новости спорта:Даяна Ястремская не смогла справится с Петрой Квитовой.

Вторая ракетка Украины и №27 в мировом рейтинге Даяна Ястремская не смола справится с Петрой Квитовой, которая занимает седьмое место в рейтинге WTA.

Можно сказать, что Петре удалось отомстить, ведь в предыдущем раунде украинка выбили с турнира другую чешку Каролину Плишкову.

Даяна Ястремская (Украина) – Петра Квитова (Чехия) – 2:6, 4:6

Петра была более успешной при подачах. Стоит отметить, что Даяна не смогла взять ни одной чужой подачи, тогда как своих отдала аж три.

Следующей соперницей Квитовой может стать ещё одна украинка Элина Свитолина, если пройдет американку Элисон Риск, которая идет на 35-й позиции в рейтинге WTA.