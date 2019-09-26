Квитова - Ястремская: обзор четвертьфинала на турнире в Ухане (Видео)

Более опытная представительница Чехии Петра Квитова без особых проблем сумела одолеть украинку Даяну Ястремскую. Стоит отметить, что выход в четвертьфинал турнира в Ухане позволит Украинце подняться на одну позицию в рейтинге WTA и стать №26 в мире, что будет для неё личным рекордом.