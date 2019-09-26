Цуренко вернулась к тренировкам после реабилитации в Испании (Видео)

Новости спорта:Леся Цуренко продолжает свое восстановление в Киеве.

До этого Леся Цуренко находилась на реабилитации в Марбелье (Испания) из-за травмы локтя, сообщает БТУ.

"Кажется, я снова могу бить справа", - подписала публикацию теннисистка.

“Не могу сказать, где будет мой следующий турнир. Запланировано выступление в Пекине, Линце и Люксембурге. Очень хочу сыграть на каком-то из них, а лучше - на всех. Надеюсь, что скоро вернусь на корт. Я действительно скучаю по теннису", - написала Цуренко в Instagram.

Напомним, Леся Цуренко после выступления на Ролан Гаррос, где дошла до третьего круга, сыграла на соревнованиях в Гертогенбосе, Бирмингеме, Истборне, Уимблдоне и Вашингтоне, на которых выиграла всего 3 матча. Цуренко впервые с 2014 года (Ролан Гаррос) пропустила турнир Grand Slam и не сыграла на Открытом чемпионате США, где в прошлом сезоне стала четвертьфиналисткой. На данній момент она занимает 68 место в рейтинге WTA.