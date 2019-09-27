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Украинки узнали соперниц на старте турнира WTA в Пекине

Украинки узнали соперниц на старте турнира WTA в Пекине
11:32 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Состоялась жеребьевка основного раунда престижного турнира.

Состоялась жеребьевка первого раунда турнира WTA Premier Mandatory в Пекине, где сыграют украинки Элина Свитолина и Даяна Ястремская, а также Катерина Козлова в случае успешного преодоления квалификации.

Соперницей первой ракетки Украины и третьей ракетки мира Свитолиной в первом раунде станет Анастасия Севастова из Латвии (19 место рейтинга).

Даяна Ястремская откроет турнир в столице Китая встречей с француженкой Каролин Гарсия, которая занимает 30 строчку рейтинга WTA.

Накануне Катерина Козлова выиграла первый раунд квалификации у Гао Синью из Китая, а для попадания в основную сетку ей необходимо еще справиться с американкой Дженнифер Брэди.

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До этого Свитолина и Ястремская дошли до четвертьфинала турнира в китайском Ухане, но обе теннисистки остановились в шаге от полуфинала, проиграв Элисон Риск и Петре Квитовой соответственно.

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Элина Свитолина, Теннис, Катерина Козлова, Даяна Ястремская.
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