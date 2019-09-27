Азаренко пропустит турниры WTA в Пекине и Тяньцзине

Новости спорта:Виктория Азаренко решила сняться с турниров в Китае и не выступать в Пекине и Тяньцзине.

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко решила сняться с турниров в Китае и не выступать в Пекине и Тяньцзине, сообщает твиттер Tennis Life News.

Экс-первую ракетку мира беспокоит травма плеча, из-за чего на этой неделе она также досрочно покинула турнир в Ухане.

Таким образом, текущий сезон для Виктории Азаренко может быть окончен, если она не будет выступать на турнирах в Москве и Люксембурге в этом году.

На данный момент 30-летняя теннисистка находится на 47-м месте рейтинга WTA.

Отметим, что на турнире в Пекине выступят две украинки — Элина Свитолина и Даяна Ястремская. Также квалификацию проходит Катерина Козлова.