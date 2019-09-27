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Стаховский зачехлил ракетку в четвертьфинале турнира во Франции

Стаховский зачехлил ракетку в четвертьфинале турнира во Франции
18:08 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Инстаграм

Новости спорта:Сергей Стаховский не сумел пробиться в 1/2 финала теннисного турнира в Орлеане.

Украинский теннисист Сергей Стаховский (№149 мирового рейтинга) уступил хозяину корта Тристану Ламазину (263) в 1/4 финала челленджера ATP с призовым фондом 137 тыс 560 долл Open d'Orleans во французском городе Орлеан.

Результат двухсетового поединка - 6:7 (6:8), 4:6.  Соперники провели на корте 1 час 37 минут.

В полуфинале Ламазин встретится со своим соотечественником - победителем матча Грегуар Баррер (89) - Максим Жанвье (179).

Как сообщало агентство, Стаховский вместе с испанцем Адрианом Менендеомс-Масейрасом вышел на Open d'Orleans-2019 в 1/4 финала в парном разряде. Украинско-испанский тандем поздно вечером сыграет со вторым сеяным дуэтом из Монако Роман Арнеодо/Юго Ни.

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Добавим, что в 2014-м Стаховский побеждал на турнире в Орлеане в одиночной сетке. Кроме того, годом ранее Сергей вместе с Ильей Марченко завоевал здесь парный титул.

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Сергей Стаховский, Теннис, Новости тенниса.
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