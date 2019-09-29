Людмила Киченок покинула парный разряд турнира в Пекине в первой же игре

Новости спорта:Поражение в первой же игре.

Украинская теннисистка Людмила Киченок в паре с американкой Дезиле Кравчик после первой же игры вылетели с турнира China Open в парном разряде.

Украинско-американская пара в двух сетах проиграла Каролине и Кристине Плишковым из Чехии — 4:6, 2:6.

Ранее в парном разряде в Пекине стартовала также Катерина Бондаренко, проигравшая в дуэте с сербкой Александрой Крунич.

В одиночном разряде преодолела первый раунд турнира Даяна Ястремская, свой матч предстоит сыграть Элине Свитолиной.

WTA. Пекин. Парный разряд. Первый раунд

Кристина Плишкова/Каролина Плишкова (Чехия) — Людмила Киченок (Украина)/Дезире Кравчик (США) 2:0 (6:4, 6:2)