Именитый британский теннисист проиграл 213-й ракетке мира на турнире в Пекине

Новости спорта:Представитель Британии Кайл Эдмунд провально выступил на теннисном турнире в Китае.

Британский теннисист Кайл Эдмунд не сумел пробиться во второй круг соревнований в Пекине (Китай). В трёх партиях он сенсационно уступил 213-й ракетке мира из Китая Чжан Чжичжэню (WC) — 4:6, 6:3, 6:7 (5:7).

Продолжительность матча составила 2 часа 21 минута. На счету Эдмунда 13 эйсов, 2 двойные ошибки и 1 брейк. Его соперник отметился 12 подачами навылет и 1 брейком. Двойных ошибок Чжичжэнь избежал.

Уже по итогам соревнований в Пекине Эдмунд, являющийся 34-й ракеткой мира, может потерять звание первого номера Великобритании — в рейтинге АТР его может обойти Даниэль Эванс.

Действующим чемпионом турнира в Пекине является грузин Николоз Басилашвили. В прошлогоднем финале он обыграл представителя Аргентины Хуана-Мартина дель Потро.